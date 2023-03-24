شهدت مساجد قرى ومراكز محافظة أسيوط، اليوم الجمعة 24-3-2023 ، إقبالا كبيرا من المصلين لأداء صلاة أول جمعة في شهر رمضان الكريم، ونقدم لكم موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الجمعة 24-3-2023

ويبحث أهالي محافظة أسيوط، اليوم الجمعة 24-3-2023 عن موعد الإفطار وأذان المغرب في ثاني أيام شهر رمضان الكريم حيث يحين أذان المغرب بحسب قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية في محافظة أسيوط الساعة 6.08 مساء ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 13 ساعة و57 دقيقة.

مواقيت الصلاة في أسيوط

وأعلن قسم التقويمات بالهيئة العامة المصرية للمساحة مواعيد الصلوات ليوم الجمعة ثاني أيام شهر رمضان المبارك والذي يوافق 24-3-2023 في محافظة أسيوط حيث يأتي موعد صلاة العصر الساعة 3.30 مساء والمغرب الساعة 6.08 مساء والعشاء الساعة 7.24 دقيقة بحسب توقيت محافظة أسيوط.