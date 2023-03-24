استكمال رصف الشوارع ورفع كفاءتها وتركيب البلدورات بحي شرق أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارٍ استكمال أعمال رصف الشوارع والميادين بحي شرق مدينة أسيوط وتطويرها ورفع كفاءتها وتركيب البلدورات للأرصفة، فضلاً عن تركيب الإنترلوك للشوارع الضيقة غير المؤهلة للرصف، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل ورصف الشوارع وتحسين حالتها لتسهيل الحركة والانتقال، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية، ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والمحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رفع كفاءة الطرق

وأوضح محافظ أسيوط أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.

متابعة دورية

ووجَّه المحافظ مسؤولي الحي بمتابعة كل الأعمال التي تتم بصفة دورية وميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقًا للخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبي طموحاته.

أعمال التطوير والتجميل

من جانبه، أوضح عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق، أن أعمال التطوير والتجميل تجري على قدم وساق بنطاق الحي، لافتًا إلى استكمال رصف شارع تقسيم غزه وفلسطين وشارع عمر عبدالله المتفرع من شارع رياض بمنطقة الحمراء ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بالتنسيق مع وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة وجارٍ تكثيف الأعمال تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط للانتهاء من الرصف في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة كل الإشغالات وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بالأرصفة للتسهيل على المارة وعدم السماح بقيام المحلات باستغلالها والتعدى عليها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.