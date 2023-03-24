الفنان محمد رحيم يعلن وفاة والده: «نسألكم الدعاء والفاتحة»

توفي منذ قليل والد الفنان والموسيقار محمد رحيم، منذ قليل، وذلك على حسب ما أعلن الموسيقار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمد رحيم يعلن وفاة والده

قال رحيم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفي إلى رحمه الله سبحانه وتعالى أغلى انسان عندي في الوجود والدي الحبيب الغالي يوم الجمعة 2 رمضان نسألكم الدعاء والفاتحة».

محمد رحيم يشارك بتتر مسلسل عملة نادرة

يذكر ان الفنان محمد رحيم يشارك في سباق دراما رمضان هذا العام بتتر مسلسل عملة نادرة الذى يقدمه الفنان محمد منير، كما يقدم موسيقى وأغنيات عدة ورباعيات داخل المسلسل الذي يقوم ببطولته كلا من الفنانة نيللي كريم والفنان جمال سليمان.