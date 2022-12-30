الشاعر محمد جمعة يتعاون مع رحيم في أغنية جديدة بعنوان «سندريلا»

كشف الشاعر محمد جمعة عن تفاصيل مشاركته للفنان والملحن محمد رحيم بأغنيتين في ألبوم رحيم الجديد الذي من المقرر أن يطرح خلال عام 2023.

محمد رحيم يستعد لطرح ألبوم جديد

نشر جمعة فيديو وصورة عبر حسابه الرسمي «فيسبوك» علق عليه قائلا: «سنة حلوة 2023 إن شاء الله عيد ميلاد حبيبي كلمات محمد جمعة، ألحان محمد رحيم توزيع تميم مكساج هاني محروس، وكل سنة وإنتم طيبين، الأغنية كاملة على صفحة يوتيوب محمد رحيم والأغنية الثانية بعنوان سندريلا من كلمات محمد جمعة وألحان محمد رحيم وغناء وتوزيع محمد رحيم.

محمد جمعة قدم أغنيات لإليسا وأصالة

يذكر أن محمد جمعة قدم مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة مثل كبرتك على سيدك لأصالة وبسمع اسمك بدمع لإليسا، ومن ورا الشبابيك لتامر وإليسا وبقيت حاوي لفريق مسار إجباري ووحشاني بلادي ومخلصة لكارول سماحة، وتعلالي والزينة العاقلة لحمادة هلال وويلي يا سنيني عودي لحميد الشاعري وياليتني براقا يعانق السماء لمحمد رحيم وأوكي لنانسي ويالرموش يا سهام قوية لروبي وغيرها من الأغاني الناجحة جداً مع كبار النجوم.