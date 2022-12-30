الشاعر محمد جمعة يتعاون مع رحيم في أغنية جديدة بعنوان «سندريلا»
كتب:
محمود الرفاعى
06:04 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
محمد جمعة ومحمد رحيم
كشف الشاعر محمد جمعة عن تفاصيل مشاركته للفنان والملحن محمد رحيم بأغنيتين في ألبوم رحيم الجديد الذي من المقرر أن يطرح خلال عام 2023.
محمد رحيم يستعد لطرح ألبوم جديد
نشر جمعة فيديو وصورة عبر حسابه الرسمي «فيسبوك» علق عليه قائلا: «سنة حلوة 2023 إن شاء الله عيد ميلاد حبيبي كلمات محمد جمعة، ألحان محمد رحيم توزيع تميم مكساج هاني محروس، وكل سنة وإنتم طيبين، الأغنية كاملة على صفحة يوتيوب محمد رحيم والأغنية الثانية بعنوان سندريلا من كلمات محمد جمعة وألحان محمد رحيم وغناء وتوزيع محمد رحيم.
محمد جمعة قدم أغنيات لإليسا وأصالة
يذكر أن محمد جمعة قدم مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة مثل كبرتك على سيدك لأصالة وبسمع اسمك بدمع لإليسا، ومن ورا الشبابيك لتامر وإليسا وبقيت حاوي لفريق مسار إجباري ووحشاني بلادي ومخلصة لكارول سماحة، وتعلالي والزينة العاقلة لحمادة هلال وويلي يا سنيني عودي لحميد الشاعري وياليتني براقا يعانق السماء لمحمد رحيم وأوكي لنانسي ويالرموش يا سهام قوية لروبي وغيرها من الأغاني الناجحة جداً مع كبار النجوم.