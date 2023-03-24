«باب رزق» يلقي الضوء على تاريخ صناعة النجارة العربي في مصر

سلط برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، الضوء على صناعة النجارة العربي في مصر، وتاريخها، وقال الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، إنه فخور بأنه يقف في أحد أهم ورش النجارة، «فخور إني بزوره وهنشوف فيه كل التفاصيل وفيه ريحة الزمن».

النجارة العربي

وقال المهندس عمر حسامة، إن مصطلح أرابيسك غير صحيح، وإنما الصحيح هو تسمية هذا النوع من النجارة باسم النجارة العربي أو النجارة الإسلامي، وبها الخرط والصدف والحفر والتطعيم والجلود، وجميعها تحت النجارة العربي، ومصر أصل هذا النوع من النجارة، ثم انتشر في كل مكان.

تاريخ الفن في كل شيء

وأضاف: «التاريخ في مصر في الفن نفسه ممكن نشوفه في العمارة أو الكراسي وهو أمر متأصل في مصر منذ الفراعنة، فكل شيء له لون ومتأصل، فكان الفراعنة يوثقون حياتهم على الجدران بالحفر، وكذلك الموبيليا الفرعوني كان بها تطور كبير للغاية، وما زلنا نستخدم مفردات النجارة الفرعونية بالتعشيق باللسان والكوالي واليمامة، وكانوا يستخدمون نفس الطريقة التي نستخدمها اليوم.