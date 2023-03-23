«باب رزق» يلقي الضوء على تاريخ صناعة «الطربوش» في مصر

سلط برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، الضوء على صناعة الطربوش في مصر، وتاريخ ارتداء الرجال الطربوش، وقال الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، إنه كان هناك 100 ورشة في القاهرة وحدها لصناعة الطربوش، وكانت تلك الورش لا تغلق حتى في الأعياد.

فيما قال التاجر محمد أحمد، أحد أفراد آخر عائلات صناعة الطربوش في الغورية، إن المحل عمره 180 سنة، لافتا إلى أن عائلته تخصصت في صناعة الطربوش منذ عقود كثيرة.

الطرابيش والعائلة المالكة

وأضاف التاجر محمد أحمد، أن المحل كان يقوم بصناعة الطربوش للعائلات الملكية وللعديد من الشخصيات الشهيرة وكبار شيوخ الأظهر، متابعا: «ابنى اسمه أحمد، وعائلاتنا تسمى أبنائها محمد وأحمد».

الاستمرار في الصناعة

وتابع: «كنا نأتي الورشة ونحن صغار، وأنا كنت أعمل محاسب ولكن تركت مهنتي حبا في صناعة الطربوش، والمهنة تخدم شيوخ الأزهر، وكان هناك 4 محلات صناعة طربوش ولكن ظللنا نحن المستمرين في صناعة الطربوش في الغورية».