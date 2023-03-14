افتتاح «أهلا رمضان» و«باب رزق 3» على شواطئ الإسكندرية الأسبوع المقبل

أعلنت محافظة الإسكندرية عن افتتاح معرض «أهلا رمضان» و«باب رزق 3» الأسبوع المقبل على شاطئ المندرة المجاني، وذلك استكمالا لسلسلة معارض باب رزق والتي تم إقامتها برعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على شواطئ المحافظة.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن المعرض يقام بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومديرية تموين الإسكندرية، وهو مخصص لعرض وبيع احتياجات ومستلزمات الشهر الكريم.

معرض أهلا رمضان وباب رزق بالإسكندرية

ولفت البيان إلى أن معرض أهلا رمضان وباب رزق 3 على شواطئ الإسكندرية يسمح بعرض السلع التموينية بالإضافة إلى «خضار مجهز ومغلف، حلويات، مخللات، عصائر، فوانيس رمضان (أعمال يدوية)».

التقديم في معرض أهلا رمضان وباب رزق 3

ودعت محافظة الإسكندرية العارضين للاشتراك مجانا بالسوق الخيري معرض أهلا رمضان وباب رزق 3 على شواطئ الإسكندرية، حيث تقبل طلبات العارضين للاشتراك في السوق الخيرية من اليوم ولمدة 3 أيام فقط، عبر رسائل صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على موقع التواصل الاجتماعي.

بيانات التقديم للاشتراك في المعرض

ويتضمن طلب الاشتراك في السوق ما يلي:

- الاسم

- رقم التليفون

- المنتج المعروض

- صور للمنتج

- طريقة عرضه