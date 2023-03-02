«نيڤين» تطلق مبادرة «أنتي أقوى» لتعليم تنظيم الحفلات: بفتح باب رزق للسيدات

يحصل كثير من الأشخاص في الغالب على كورسات عديدة، لاحتراف فن معين، لكن «نيڤين» تعلمت تنظيم وتصميمم ديكورات المناسبات المختلفة، من أعياد ميلاد وحفلات زواج وغيرها من الأحداث، بمفردها، لتبهر كل من تقع عينيه على أعمالها.

لم تكتف «نيڤين»، بتعلم فن تنظيم الحفلات، بل أطلقت مبادرة تحمل اسم «أنتي أقوى»، لدعم وتعليم السيدات الفن الذي تتقنه، ليصبح مصدر رزق خاص بهن، ويؤهلهن لمواجهة تحديات الحياة.

تحكي نيڤين عز الدين، تبلغ من العمر 29 عاما، تخرجت في كلية التجارة، وأما لطفل، لـ«الوطن»، عن بداية مشروعها: «بدأت من 6 سنين من خلال محاولات كتير، جربت أعمل لأصحابي في أفراحهم وأعياد الميلاد، ولما عجبهم شغلي، شجعني أني أتطور أكتر».

«أنتي أقوى» هدفها فتح باب رزق للسيدات

عن السبب وراء مبادرة «أنتي أقوى»، تقول ابنة محافظة القاهرة: «حبيت أساعد السيدات، أنها تقدر تعتمد على نفسها، وأكون سبب في فتح باب رزق لشخص تاني محتاج ليه، من خلال فيديوهات على الإنترنت، بعلم فيها كل خطوات تنظيم الحفلات».

احتراف فن تنظيم الحفلات بدون كورسات

تعلمت فن التصميم بدون كورسات، وحاولت أكثر مرة، حتى وصلت إلى مستوى جيد، توضح السيدة: «مكنش عندي رفاهية الإنترنت في الأول، فكنت بجرب مع نفسي، وبعدين بدأت أسوق لشغلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الديكور، والناس بدأت تعرفني».

تحديات وهواية تتحول لمصدر دخل

أنشأت «نيڤين»، صفحة عبر «فيسبوك» لتسوق من خلالها الديكورات التي صممتها، وفقا لها: «الناس بدأت تبعتلي شغل، وتحولت الهواية لمصدر دخل ليا»، رغم التحديات التي واجهتها، لكنها انتهت بتحقيق أحلامها: «كان الخوف من عرض شغلي تحدي بالنسبالي، ومكنتش بنام لو عندي شغل مهم، ولازم إني أطلع أفكار جديدة».

إنشاء شركة كبيرة، تحمل اسم البراند الخاص بها، حلم يرواد صاحبة الـ29 عاما: «بتمنى يكون ليا مبنى كبير، أشغل فيه كل المنظمين، ويكون براند عالمي».