إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم توك توك وسيارة بطريق الصالحية الجديدة - فاقوس، كما أصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بنطاق الصالحية الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الصالحية الجديدة وفاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص في تصادم توك توك وسيارة

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز قسم شرطة الصالحية الجديدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك وسيارة بطريق الصالحية الجديدة - فاقوس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور.

نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية العام

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية لتلقي العلاج بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزار الصحة.

إصابة 3 في انقلاب سيارة

كما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة بطريق الصالحية -فاقوس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعتين، وبيان سبب وقوع الحادثين.