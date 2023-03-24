إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية ومصرع مسن أسفل القطار

وقع حادث تصادم اليوم الجمعة، أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات مختلفة فى أنحاء متفرقة بالجسد، إذ تصادم توك توك وسيارة في طريق الصالحية الجديدة - فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغات يشير إلى وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك في طريق الصالحية الجديدة - فاقوس بدائرة مركز شرطة فاقوس، ما أدى إلى اصابة 6 اشخاص بينهم طفلين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة

دفعت هيئة الاسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى وذلك لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم والرعاية اللازمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

مصرع مسن اسفل عجلات القطار

في سياق متصل لقي شخص مسن مصرعه أسفل عجلات القطار بناحية المطافي بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية فيما تم نقله إلى المستشفى وتم حفظ الجثمان بالمشرحة لحين التصريح بالدفن.