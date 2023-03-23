إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، أمام مطلع محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، وتم نقلهم بسيارتي إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: نادي جمال علي 18 عامًا، ميكانيكي، مصابًا بكسر في الذراع اليمنى وسحجات وكدمات، زياد جابر سيد 16 عامًا، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، جابر سيد السيد 37 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.