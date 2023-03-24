مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارة بلوحة إعلانية على «صحراوي» الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل كانوا يستلقونها بعمود لوحة إعلانية، بسبب السرعة الزائدة، وذلك أثناء عودتهم من القاهرة إلى مسقط رأسهم بمحافظة المنيا، لتناول إفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك وسط أسرهم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين، وتغطية الجثة لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بالركاب، بعمود لوحة إعلانية على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 2

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم سيارة ربع نقل تحمل رقم «ن ق س 9735» نقل المنيا، على طريق أسيوط الغربي، والذي وقع قبل مدخل دمو بحوالي كيلو، اتجاه أسيوط، وتبينّ مصرع هاني محمود سويفي، وإصابة ابتهال أحمد عبد العزيز، 25 سنة ومقيمة بسمالوط محافظة المنيا، ومعتز محمد عبد السلام، 35 سنة ومقيم بمطاي محافظة المنيا.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصابتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثمان لذويعه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته فور الانتهاء من تصاريح الدفن.