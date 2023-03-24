قصة كفاح «الحاجة صباح» بالشرقية في بيع السندوتشات: 50 سنة خبرة وسعي

تبقى سيدات مصر من كل الفئات هن الأقوى، سواء كانت ربة منزل، عاملة، موظفة أو منصبا رفيعا، لتبقى هي الأم، والأنثى إكسير الحياة، ويستضيف شهر مارس الجاري مناسبات عديدة أبرزها عيد الأم ويوم المرأة العالمي وغيرهم، لتكريم المرأة، وتتناول بوابة «الوطن» قصة إحدى السيدات المكافحات السيدة السبعينية «صباح» ابنة محافظة الشرقية، والتي تعمل رفقة زوجها منذ نحو نصف قرن من الزمان.

السيدة صباح محمود عبد الحميد، ابنة قرية كفر الحمام بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، سطَّرت قصة كفاح وما زالت تواصل سعيها وكفاحها رغم بلوغها الـ78 عاما، فهي تستيقظ في الساعة 3 فجر كل يوم، متجهة نحو محلها المستأجر والكائن بشارع الحمام التجاري بمدينة الزقازيق، لتصنع سندوتشات الجبن والمربى والطعمية لزبائنها، الذي بدأت منذ كان الواحد بـ3 صاغ، وتبقى فيه حتى التاسعة مساءً، تظل تعمل وتتحرك طوال هذه الساعات، لتوفير قوت يومها وأحفادها الذي حرموا من والدهم.

صباح تساعد زوجها في بيع السندوتشات

وتقول «صباح» إنها تبلغ من العمر 78 عاما، وتزوجت منذ كانت تبلغ من العمر 16 عاما، من رجل بسيط كان يعمل ببيع السندوتشات بشارع الحمام، أنجبا من الأبناء 5، ولد و4 فتيات، استطاعت هي وزوجها من السعي والكد تزويجهم جميعا، لافتة إلى أنها كانت تعمل بذات العمل رفقة زوجها لتساعده، فهي في الصباح تعمل وتساعده ثم تعود إلى المنزل لمراعاة الأبناء، معلقة: لم نفترق وكنت أساعده في عمله إلى أن توفي منذ 15 عاما.

صباح تنفق على نفسها وأحفادها

وتتابع قائلة: «أواصل الليل بالنهار عملا في محل أكل عيشي أنا وابنتي التي توفي زوجها لتوفير احتياجاتنا»، لافتة إلى أنها لم تملك من حطام الدنيا سوى عملها ولذلك تسعى جاهدة لتوفير نفقات معيشتها، معلقة: «اتعودت على الشغل والكفاح، ومعرفش أمد إيدي لحد أطلب مساعدة وربنا عالم بالحال وبيرزق».. حسب قولها.

تعمل لمدة 15 ساعة يوميا

وتشير الحاجة صباح المكافحة إلى أنها متكفلة رغم كبر سنها بالإنفاق على ابنتها وأطفالها وأحفادها لنجلها الوحيد، لافتة إلى أن ابنتها فقدت زوجها ونجلها الشاب الذي كان يعولها، معلقة: «بصرف على نفسي وبنتي وولادها، وبنتي بتقف في المحل شوية وأنا بكمل شغل لأكثر من 15 ساعة يوميا، وربنا مبيضيعش تعب حد»، حسب قولها.

صباح: نفسي المحل يتملي بضاعة

وتختتم السيدة المكافحة في حديث لـ«الوطن»، أنها فخورة أنها تسعى وتكد وتجتهد وتتفق على نفسها وأحفادها، لافتة إلى أن الله يرزقها الصحة والعافية لأجل كل هؤلاء الذين يرزقون من كدها، معلقة: «الحمد لله على الصحة ونفسي في عمرة لبيت الله وأن المحل دايما يكون فيه بضاعة علشان الزبون بيجي على المكان المليان»، حسب قولها.