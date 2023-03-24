سقوط تشكيل عصابي لاتهامه بتجارة المخدرات في الشرقية.. اعرف العقوبة

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بالشرقية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ضبط المتهمين

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الشرقية، وجود تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وحيازتهم للأسلحة والذخائر غير المرخصة، للدفاع عن تجارتهم الآثمة، متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

الإتجار بمخدري الحشيش والهيروين

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم 24 طربة لمخدر الحشيش زنة 2.4 كيلوجرام، و8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام، و4 بنادق آلية، 2 طبنجة، 8 خزينة أسلحة نارية، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 3 سيارات، مبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية، و5 هواتف محمولة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 330 ألف جنيه تقريبا، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محام يكشف العقوبة

أوضح محمود عبدالله المحامي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تُعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالله» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.