توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية جافة مقدمة من بنك الطعام المصري بالتعاون مع جمعية الخير الخيرية بفاقوس المشهرة برقم 2426 لسنه 2011، على الفئات الأقل دخلا وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

الوصول للمواطنين في المناطق البعيدة والمحرومة

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية

ومن جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية، قامت جمعية الخير الخيرية بفاقوس بالتعاون مع المديرية وبنك الطعام المصري بتوفير 14 ألف كرتونة مواد غذائية جافة لتوزيعها على عدد 154 جمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديمها للأسر المستحقة لتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.