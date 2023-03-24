يتساءل الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023، خاصة بعدما جرى عرض أولى حلقات المسلسل أمس، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، حيث شهد أحداثا مثيرة داخل سوق الكانتو.

القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023، حيث يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحداث وقصة مسلسل سوق الكانتو رمضان 2023

ووتدور تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023، في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.