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مسلسل سوق الكانتو الحلقة الأولى.. تعرف على مواعيد العرض

كتب:

محمد عزالدين
03:06 م | الخميس 23 مارس 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

يحرص الجمهور على معرفة مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة، على قناة DMC في رمضان 2023، وعن القنوات الناقلة للمسلسل، خاصة بعدما جرى عرض أولى حلقات المسلسل أمس، تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك.

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة

وجاءت مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، حيث سيعرض في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويُعرض مسلسل سوق الكانتو، حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، و معدل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما، سيكون  11449، معدل الترميز27500 أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومسلسل سوق الكانتو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحداث وقصة مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث المسلسل في عام 1920، وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد فيها أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة يدخل على إثرها المستشفى.

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بقلم محمد عزالدين