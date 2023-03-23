يتساءل الجمهور عن مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة الحلقة الأولى والقنوات الناقلة، خاصة بعدما جرى عرض أولى حلقات المسلسل أمس، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

وحول مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة الحلقة الأولى والقنوات الناقلة، حث سيعرض على قناة DMC في رمضان 2023، في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

أحداث وقصة مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 تدور في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.