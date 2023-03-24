حصاد بنجر السكر بحقول أبو كبير بالشرقية.. والإجمالي 10 آلاف بالمحافظة

انطلق موسم حصاد بنجر السكر مع بداية شهر مارس الجاري بمحافظة الشرقية للعروة المبكرة، والذي يمتد تقريبا لشهر يونيو المقبل حتى انتهاء العروة الأخيرة من المحصول البالغ نحو أكثر من 90 ألف فدان من المساحة المنزرعة منه بالإقليم، هذا وتستقبل شركات ومصانع السكر الذي تم التعاقد معها من قبل المزارعين قبل موسم الزراعة، محصول البنجر بسعر التوريد المتفق عليه مسبقا.

تقليع البنجر في أبو كبير بالشرقية

والتقت «الوطن» في أحد حقول مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية بالمزارعين وعمال اليومية لحظات حصاد بنجر السكر، فيما تواجد عدد من المهندسين الزراعيين بالإدارة الزراعية بأبو كبير وبعض مندوبي شركات السكر بالحقل، وقال المهندس محمد فاروق يونس، مدير الإدارة الزراعية بأبو كبير، لـ«الوطن»، إن محافظة الشرقية من أكبر المحافظات إنتاجا لبنجر السكر، هذا وحظي مركز أبو كبير بزراعة أكثر من 1256 فدانا، لافتا إلى أن المحصول يتم زراعته في 3 عروات «المبكرة، المتوسطة والأخيرة»، كما ويبقى المحصول في الأرض الزراعية تقريبا من 6 إلى 7 أشهر، لافتا إلى تميز المحصول في العروة المبكرة بارتفاع نسبة السكر، معلقا: «البنجر محصول مهم في الصناعة ويدّر ربحا للفلاح والدولة ولذلك يتم التوصية على التوسع في زراعته، ومتراوح إنتاجية الفدان ما بين 25 إلى 35 طنا»، حسب قوله.

البنجر يزرع في 3 عروات

وأضاف المهندس الزراعي أحمد حسن، أخصائي بنجر السكر بإدارة أبو كبير الزراعية، موضحا كيفية زراعة البنجر، إذ أنه يزرع في 3 عروات ويبدأ موسم الزراعة من أواخر شهر أغسطس أو أول سبتمبر وحتى شهر نوفمبر، وتبدأ بحرث الأرض الزراعية مرتين متعامدتين وتركها بين الحرثتين الأولى والثانية لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام للتعرض لأشعة الشمس، مع تسميد الأرض بالأسمدة الفوسفاتية بمعدل 4 إلى 6 شكاير فوسفات للفدان الواحد، على أن يتم تخطيط الحقل لنحو 14 خط في القصبتين، وترك مسافة حوالي 70 سم ما بين الخط والآخر، وزراعة من 2 إلى 3 بذرة في الجورة الواحدة على مسافات بينية 3سم، ويكون الري بالغمر في الريّة الأولى لتتخمر التربة، ثم يتم متابعة الري حسب طبيعة التربة وحال الطقس، فضلا عن موالاة الحقل باللازم من مبيدات ومكافحة الحشرات ليجود المحصول.

6 مصانع بالمحافظة تستقبل البنجر لتصنيعه

وأشار المهندس أشرف الدمرداش مسؤول الإرشاد الزراعي، إلى وجود 6 مصانع لتصنيع السكر بنطاق المحافظة تستقبل محصول البنجر من المزارعين وهُم: مصنع الدقهلية، مصنع الشرقية، مصنع النوبارية، مصنع الدلتا، الإسكندرية ومصنع النيل، لافتا إلى أن سعر التوريد والحوافز تعتمد على نسبة السكر التي تتراوح ما بين 16% إلى 22%، فضلا عن التبكير في الحصاد ومدى نظافة المحصول، موضحا أن معظم زراعة المحصول ارتكزت في شمال الشرقية نظرا لملوحة التربة والبنجر استصلاحي يتحمل ملوحة التربة ويجوّدها، مؤكدا على دور الإرشاد الزراعي الفعال بقيادة وكيل وزارة الزراعة المهندس حسين أحمد طلعت ومدير مديرية الزراعة المهندس أشرف طه نصير ومجلس المحاصيل السكرية المتمثل في متابعة المحصول بعمل ندوات لتوعية المزارع ومتابعته لجودة المحصول بالخدمة الجيدة للحقل منذ بدء الزراعة.

زراعة أكثر من 90 ألف فدان من بنجر السكر بالشرقية

وأكد المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، أن الدولة تولي اهتماما بالزراعة ودعم المزارع والتركيز على زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تقلل صادرات الدولة وتعزز إنتاجها المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا قدر المستطاع، لافتا إلى زراعة نحو 90 ألفا و264 فدانا من محصول البنجر بالشرقية هذا العام بزيادة تتخطى 8 آلاف مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى تعاقد شركات السكر مع المزارع على سعر التوريد مسبقا لضمان الربح له في حال انخفاض الأسعار المحلية والعالمية، كما وتورد له التقاوي الجيدة وترسل مندوبيها للحقول لتحميل المحصول دون عناء من المزارع.

حصاد 10 آلاف فدان من بنجر السكر بالشرقية

وأشار المهندس أشرف طه نصر مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى أنه تم حصاد نحو 10 آلاف من محصول بنجر السكر منذ انطلاق موسم الحصاد البنجر، وبالتبعية يتم توريده لمصانع السكر في المحافظة، لافتا إلى إجمالي المساحة المنزرعة من المحصول والبالغ نحو 90 ألفا و264 فدانا بالمحافظة.