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أستاذ زراعة: مصر تستهدف زيادة مساحة البنجر إلى 750 ألف فدان بحلول 2025

كتب:

هاجر عمر
12:57 م | الإثنين 20 مارس 2023
الصادرات المصرية

الصادرات المصرية

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الزراعة، إنّ محصول البنجر من المحاصيل الحيوية التي تقوم مصر بزراعتها، مشيرًا إلى أنّ مصر بدأت زراعته منذ ثمانينات القرن الماضي، بجانب محصول قصب السكر لإنتاج السكر، موضحا أنّ مساحة البنجر في مصر بلغت حوالي 600 ألف فدان، ومن المستهدف زيادتها إلى 750 ألف فدان بحلول عام 2025، وإلى 825 ألف فدان بحلول عام 2030.

فرحة كبيرة بين المزراعين بحصاد محصول البنجر  

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك فرحة كبيرة للمزارعين خاصة بعد رفع الدولة سعر توريد طن البنجر إلى ألف جنيه للطن، مؤكدًا أنه سعر مجزي جدًا، إذ أنّ شركات تصنيع السكر من البنجر، تقوم بمد المزراعين بالتقاوي والكثير من المعاملات الزراعية من حرث وتسميد وغيرها، إلى جانب منحهم علاوات للتبكر في التوريد وعلاوات لزيادة نسبة حلاوة السكر.

وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية

وأوضح أستاذ الزراعة، أنّ هناك العديد من الإجراءات التي تصب جميعها في مصلحة المزراعين، إلى جانب العديد من معايير الجودة خاصة مع تصدير البنجر، مؤكدا أن الجودة هذا العام، هي كلمة السر في اختراق الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

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