مدير عام الزراعة بالشرقية: نستهدف إنتاج 1.6 مليون طن سكر من محصول البنجر

قال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إنّ محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية التي دخلت مصر في عام 1980، والوزارة لديها خطة لوصول المساحات المنزرعة على مستوى الجمهورية إلى 700 ألف فدان.

إنتاج 1.6 مليون طن سكر من البنجر

وأضاف نصير، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «سننتج نحو 1.6 مليون طن سكر من محصول البنجر، ونستهدف النهوض بمحصول البنجر، وتعتبر الشرقية من أكثر محافظات الجمهورية إنتاجا لمحصول البنجر، وكان المستهدف هو زراعة 80 ألف فدان لكن جرى زراعة 90 ألف فدان في العام الجاري».

وتابع مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، بأن محصول البنجر يزرع في كل الأراضي، ويحتاج إلى كميات قليلة من المياه والأسمدة مقارنة بمحصول قصب السكر: «زرعنا تحديدا 90 ألفا و624 فدانا من البنجر بزيادة تفوق الـ10 آلاف فدان».

تستوعب درجات حرارة مختلفة

وأكد أن زراعة بنجر السكر تستصلح الأرض الزراعية ويمكن زراعته في كل أنواع الأراضي ويتحمل درجات حرارة مختلفة وأمراض مختلفة، ونسبة السكر المستخلصة منه تقدر بنحو 150 كيلو سكر من كل طن بنجر سكر، كما يعتبر من المحاصيل التعاقدية، وهناك 5 شركات في نطاق المحافظة تعمل على التعاقد مع الفلاح، كما أن ربحيته عالية جدا، وتبلغ تكلفة الفدان من 12 ألفا إلى 15 ألف جنيه، لكن ربحية الفدان تبلغ من 30 ألفا إلى 35 ألف جنيه.