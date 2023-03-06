«التموين»: استمرار استلام البنجر من المزارعين وتذليل العقبات أمامهم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلي، وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم المستمر حاليا، معلنة ارتفاع معدل توريد محصول البنجر لمصنع الدلتا بكفر الشيخ لحوالي 40 ألف طن حتى الآن، مع توقعات بزيادة هذه الكميات إلى نحو 100 الف طن بنهاية الأسبوع

إنتاج السكر المحلي من البنجر

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أكد أن إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب يؤمن حجم المخزون الاستراتيجي للسكر على المنظومة التموينية، مع طرح آلاف الأطنان أيضا بالسعر الحر للمواطنين عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.

من جانبه، قال عادل أيوب العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، إن الشركة تعاقدت على 111 ألف فدان بنجر سكر خلال موسم التوريد الحالي، ينتج منها محصول 2.4 مليون طن بنجر لإنتاج 325 ألف طن سكر من البنجر، منها 20 ألف طن سكر مكعبات والباقي سكر كريستال يورد لصالح منظومة السلع التموينية.

ونوه بامتلاك شركة الدلتا للسكر خطين إنتاج بطاقة إنتاجية إجمالية 23 الف طن يوميا، موضحا أن زراعة البنجر كانت مركزة في محافظات الدلتا، وجرى التوسع فيها بعدة محافظات أخرى، من خلال المشروعات الزراعية القومية مثل جنة مصر والدلتا الجديدة.

سعر توريد البنجر

تجدر الإشارة إلى أن زيادة سعر توريد البنجر هذا العام إلى 1000 جنيه للطن، ساهم في زيادة معدلات التوريد من المزارعين لصالح وزارة التموين وشركات السكر التابعة لها.