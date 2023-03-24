طالب هندسة يبدع في قراءة القرآن والإنشاد الديني.. «رمضان أهلا»

فى أحد شوارع إمبابة وقف أحمد خلف، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بين أصدقائه يتلو القرآن الكريم بصوت عذب وحنجرة ذهبية أثارت اندهاشهم، وجعلتهم يصفقون إعجاباً بصوت صديقهم الذى يضاهى أصوات كبار المقرئين والمنشدين.

يحكى «خلف» عن بداية اكتشاف موهبته: «كنت بقرأ قرآن فى مرة ولما جيت على كلمة (ها أنتم هؤلاء) سمعها والدى فأعجب بيّا جداً وقال لى انت صوتك حلو ولازم تصلى بالناس فى المسجد»، هكذا بدأ رحلته، ليكون بعد ذلك أصغر إمام يؤم المصلين فى العديد من مساجد منطقته بالجيزة.

يدرس «خلف» فى الفرقة الأولى بـ«هندسة الأزهر»، موضحاً أنه اكتشف موهبته منذ صغره، إذ حفظ القرآن كاملاً خلال المرحلة الابتدائية، وعندما اكتشف والده صوته العذب عمل على تشجيعه، ربما يكون واحداً من المقرئين المشاهير: «الناس عجبهم صوتى جداً، وكان فيه كتير بيجولى من أماكن بعيدة علشان يسمعوا صوتى».

ونشر الدكتور خلف مسعود، والد الشاب، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر فيه «أحمد» فى أثناء إلقاء إنشاد خاص برمضان، قال فيه «رمضان أهلاً.. مرحباً رمضان»: «أنشدها العام الماضى قبيل امتحان الثانوية فكانت بشرة خير، وها هو ينشدها فى رحاب كلية العظماء وستكون بشرة خير بتقدير وترتيب بمشيئة رب رمضان».