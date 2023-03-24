دعاء أول جمعة في رمضان.. «اللهم اجعل شهر الصيام بداية لأفراحنا»

دعاء أول جمعة في رمضان، يحرص الكثير من المسلمين على معرفته، وخاصة عند أداء صلاة الجمعة طوال شهر رمضان، نظرا إلى منزلة الشهر الكريم إذ يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء العبد الذي يرجوا عفوه ورضاه، إذ يحرص المسلمون على ترديد الأدعية المختلفة، يوم الجمعة، في كل أسبوع في شتى أمور الحياة، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان المعظم.

دعاء أول جمعة في رمضان

لم يرد في صحيح السنة النبوية صيغة محددة لـ دعاء أول جمعة في رمضان، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت طوال أيام الأسبوع، بين شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.

ومن بين صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء أول جمعة في رمضان: «اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا يا رب، اللهم ارحمنا بالقرآن يا رب»، و«اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وأمتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك أجعلني فيه ربي محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستناً فيه بسنة خاتم أنبيائك».

استجابة دعاء أول جمعة في رمضان

واستكمالا للحديث عن دعاء أول جمعة في رمضان يمكن الدعاء في شهر رمضان بـ: «اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا».

دعاء مستجاب يوم الجمعة

وبخلاف دعاء أول جمعة في رمضان، يستحب الدعاء أيضا بـ: «يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر (ويسمي الحاجة أو الشخص) يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني».