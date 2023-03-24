«الأوقاف» تعلن السؤال الأول من مسابقة رمضان شهر القرآن.. ألف جنيه للفائز

أعلنت وزارة الأوقاف السؤال الأول من مسابقة رمضان شهر القرآن، وهي مسابقة من 30 سؤالا، بجائزة يومية ألف جنيه، إضافة لـ 5 جوائز للأكثر مشاركة على مدار الشهر الكريم، قيمة كل منها ألف جنيه، و5 جوائز أخرى قيمتها ألف جنيه للإجابة عن جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، فضلا على 3 فائزين شرفيا من مصر جائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ومن كتاب «أخلاقنا»، أحدث إصدارات وزارة الأوقاف، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، وتمنح شهادات تقدير للأكثر مشاركة في المسابقة.

مسابقة رمضان شهر القرآن

وجاء سؤال مسابقة رمضان شهر القرآن، كالتالي: «في الجزء الأول من القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة بقرة بني إسرائيل، وأنه كان هناك رجل صالح وله غلام، وكانت عنده بقرة وقال اللهم إني استودعتك هذه لابني حتى يكبر، وظلت البقرة في مرعاها لا يقدر أحد عليها حتى توفي الرجل وكبر الطفل، وذهب إلى المرعى واقتربت البقرة ولانت إليه وقادها».

السؤال الأول من مسابقة رمضان شهر القرآن

وأكمل سؤال مسابقة رمضان شهر القرآن: «وقتل رجل في زمن موسى عليه السلام واختصم أهله ولم يعرفوا قاتله، فسألوا موسى ولجأ إلى ربه فأمره أن يأمر قومه بذبح بقرة فتعجبوا وأنكروا على موسى، وسألوه على مواصفاتها، ولم يجدوا غير بقرة الغلام التي انطبقت عليها الأوصاف، رفض الغلام فساوموه وأعطوه ثمنها 10 مرات ذهبا، وذبحوها كما قال موسى، وضربوا القتيل بجزء منها فعادت روح القتيل بأمر الله، وسألوه من قتلك فقال ابن أخي، اذكر الآية والسورة التي جاءت فيها القصة؟».

يمكن المشاركة في المسابقة عن طريق الدخول على موقع «أوقاف أونلاين»، ثم نافذة رمضان شهر القرآن ثم وضع الإجابات.