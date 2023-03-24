أمطار غزيرة ورعد تضرب محافظة البحيرة.. و5 تحذيرات مهمة للمواطنين

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة قبل قليل سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية لاسيما المدن الساحلية «ادكو، رشيد، المحمودية»، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة التي ضربت المحافظة بداية من عصر اليوم مع حجب الرؤية الأفقية أحياناً على الطرق الرئيسية والفرعية.

أمطار غزيرة على البحيرة

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظة البحيرة خلال الساعات القادمة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بعقد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل المدن والمراكز لتلقى شكاوى المواطنين حول تراكمات مياه الأمطار.

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء، حيث مدت المحافظة المدن والمراكز بـ1356 معدة لرفع تجمعات مياه الأمطار.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة متابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، كما شددت على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء .

وأصدرت المحافظة بيانا تضمن عدة تحذيرات للمواطنين وهي:-

- تجنب ملامسة أعمدة الإنارة

- عدم النزول وقت الأمطار

- عدم التعرض إلى الرعد والبرق

- توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة

- عدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية.