«الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية: أمطار اليوم مستمرة حتى الغد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى سقوط أمطار اليوم وتستمر حتى غد السبت، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، كما أن هناك كتلا هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أمطار اليوم وأماكن سقوطها وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم - مطروح - سيدي براني - سيدي عبد الرحمن - العلمين) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا.

استمرار سقوط أمطار اليوم

وتتقدم السحب الرعدية الممطرة لتشمل الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من غرب الدلتا (المنوفية - الغربية) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار رعدية الليلة، وفق توقعات خبراء الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

العظمى على القاهرة 28 والصغرى 15

العاصمة الإدارية 29 - 16

أكتوبر 29 - 16

بنها 28 - 15

دمنهور 29 - 15

وادي النطرون 29 - 14

كفر الشيخ 28 - 15

المنصورة 28 - 16

الزقازيق 29 - 16

شبين الكوم 28 - 15

طنطا 28 - 16

دمياط 28 - 15

بورسعيد 27 - 14

الإسماعيلية 29 - 13

السويس 29 - 13