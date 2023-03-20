«الأرصاد» تحذّر من طقس أول وثاني أيام رمضان.. وتوقعات بسقوط أمطار اليوم

توقّعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد أيام الخميس والجمعة المقبلين، تزامنا مع أول وثاني أيام شهر رمضان المبارك، ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه بداية من الغد، يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تسجل في القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة أول وثاني أيام شهر رمضان

وأكد القياتي، خلال مداخلة هاتفية، عبر تليفزيون الوطن، أنّ ذروة ارتفاع درجات الحرارة أول وثاني أيام شهر رمضان الكريم، حيث تصل درجات الحرارة من 25 إلى 26 درجة مئوية، مشيرا إلى أنّ فصل الشتاء ينتهى رسميا اليوم الموافق 20 مارس الحالي، محذّرا المواطنين من تخفيف الملابس خلال الساعات القليلة المقبلة، نظرا للتقلبات الجوية والتي تتوقعها الأرصاد الجوية.

توقعات بسقوط أمطار متفاوتة اليوم

ولفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى توافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة، ويُتوقع أن تمتد إلى مدن القناة وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.