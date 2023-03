عرض الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف.. بعد قليل

تبدأ بعد قليل أحداث الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، حيث ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة الماضية والتي انتهت بتفجير كوم القواديس، الذي وقع عام 2014، حيث يتناول المسلسل بطولات رجال الجيش المصري في مواجهة الإرهاب.

وتذاع الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على قناة ON E، وفي تمام الساعة العاشرة مساء على قناة ON دراما، ويعاد في الثالثة والعاشرة من صباح اليوم التالي على ON E.

تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل الكتيبة 101 متابعة التحقيقات التي يقوم بها المقدم خالد، الذي يقوم بدوره آسر ياسين للإيقاع بالإرهابي أبو همام، وبشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما من بينهم عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، أحمد عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب ولبلبلة، إخراج محمد سلامة.