ألقت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 1 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، الضوء على حادث كرم القواديس في شمال سيناء الذي وقع عام 2014، واستهدف عددًا من الضباط والمجندين، إذيتناول المسلسل على مدار 20 حلقة بطولات رجال الجيش المصري في مواجهة الإرهاب.

وتوالت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 1 بطولة عمرو يوسف في 2023، التي شهدت نجاح الضابط خالد، الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، في الإيقاع بعميل دولة أجنبية في أثناء محاولة تجنيد أحد المدنيين المصريين، بينما ينجح رجال الكتيبة 101 في الإيقاع بأكبر مخزن للسلاح تابع لأحد التنظيمات الإرهابية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 1 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023

وخلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 1 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، ظهر الفنان كريم فهمي في الحلقة الأولى بشخصية عاصم، وعبر عن سعادته بالمشاركة في المسلسل عبر تدوينة على حسابه بـ إنستجرام، قائلا: «شرف ما بعده شرف».