بعد ردود الفعل الإيجابية التي حققها مسلسل الكتيبة 101 بعد عرض الحلقة الأولى، تصدر البحث عن مواعيد مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف الحلقة 2 والقنوات الناقلة، اهتمامات قطاع عريض من المشاهدين، إذ ينتظر الجمهور أحداث الحلقة الجديدة بعد الأحداث النارية التي شهدتها الحلقة الأولى من المسلسل.

وكشفت شبكة قنوات ON عن مواعيد مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف الحلقة 2 والقنوات الناقلة، التي تعرضها على شاشتها بجانب طرحها على منصة Watch IT الإلكترونية، بعد عرضها الأول على التلفزيون مباشرة.

مواعيد مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف الحلقة 2 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف الحلقة 2 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم على شاشة قناة ON E، بينما تعاد في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتعاد الحلقة للمرة الثانية في العاشرة صباحا.

ويعرض المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، بينما تعاد في الـ 4:15 من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الساعة الثامنة مساء.