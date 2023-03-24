الحلقة 2 مسلسل الكتيبة 101..استهداف كمين كرم القواديس

ينتظر الكثير من الجمهور عرض الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الأول من المسلسل، حيث يستعرض المخرج محمد سلامة بطولات الكتيبة 101 والتي نجحت في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء خلال فترة من أصعب الأوقات.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يشارك في مسلسل الكتيبة 101 كلًا من عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، لبلبة ووفاء عامر، وخلال المسلسل يجسد الفنان آسر ياسين شخصية المقدم خالد الذي يضع خطة لمعرفة كل المعلومات عن القيادي التكفيري أبو همام، كما ينجح في الإيقاع بأحد العناصر الأجنبية في أثناء تجنيد أحد المدنيين.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

أما عن مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 فإنه يعرض على قناة «أون تي في» في تمام الساعة التاسعة إلا ربع.

تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101

يذكر أن الكتيبة 101 قدمت الكثير من الشهداء خلال حملات مكبرة ضد البؤر الإرهابية وقامت بتنفيذ عمليات نوعية ضد الإرهابيين، كما أنها تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة، وخلال الحلقة 2 من المسلسل تتناول تفاصيل استشهاد أبطال معركة كرم القواديس عقب قيام تنظيمات إرهابية باستهداف الكمين.

يذكر أن الكتيبة 101 تقع في منطقة حدودية وتتولى الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة ورفح.