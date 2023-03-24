سقوط أمطار غزيرة في المنوفية وشركة المياه تعلن حالة الطوارئ

تشهد محافظة المنوفية، موجة من الطقس المتقلب، حيث سقوط أمطار شديدة بشكل مفاجئ على المراكز والقري، مع استقرار في درجة الحرارة، كما شهدت المحافظة ظاهرة البرق والرعد في السماء، حيث أنه من المتوقع زيادة في الأمطار لتتحول إلى غزيرة وفق ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في محافظة المنوفية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من محافظة المنوفية، وتستمر حالة الطقس غدا السبت في أجواء ممطرة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15 درجة .

رفع درجة الاستعداد القصوى

من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السئ وسقوط الأمطار، ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الأمطار والسيول.

وشدد رئيس الشركة، على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مطالبا رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة.