تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. أمطار رعدية على القاهرة الليلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا حول تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم - مطروح - سيدي براني - سيدي عبد الرحمن - العلمين) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وسقوط الأمطار

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة لتشمل الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من غرب الدلتا (المنوفية - الغربية) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار رعدية الليلة.

درجات الحرارة اليوم

العظمى على القاهرة 28 والصغرى 15

العاصمة الإدارية 29 - 16

أكتوبر 29 - 16

بنها 28 - 15

دمنهور 29 - 15

وادي النطرون 29 - 14

كفر الشيخ 28 - 15

المنصورة 28 - 16

الزقازيق 29 - 16

شبين الكوم 28 - 15

طنطا 28 - 16

دمياط 28 - 15

بورسعيد 27 - 14

الإسماعيلية 29 - 13

السويس 29 - 13