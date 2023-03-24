6 تحذيرات من الأرصاد الجوية لـ18 محافظة بسبب حالة الطقس غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تضرب الأمطار المتوسطة والغزيرة 18 محافظة، نتيحة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، ويصاحب ذلك انخفاض في طبقات الجو العليا، ما يعنل على تكوين السحب وسقوط الأمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.

تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من التحذيرات العاجلة بشأن حالة الطقس غدا السبت في المحافظات، والتي من بينها التالي:

1- سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة علي 18 محافظة موزعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة والمحافظات الساحلية وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظلت الدلتا وبعض محافظات الصعيد.

2- سقوط الأمطار يصاحبة سقوط حبات البرد وسقوط ثلوج في بعض المحافظات.

3- تصل الأمطار الغزيرة إلى السيول في محافظتي جنوب وشمال سيناء.

4- انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصل إلى 5 و7 درجات.

5- نشاط للرياح المثيرة للأتربة في المحافظات المختلفة تأثرا بمنخفض السودان.

6- وجود ظاهرة الرعد والبرق وتكون السحب نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

نصائح الأرصاد بسبب حالة الطقس غدا

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية ثلاثة من النصائح والارشادات العامة بسبب حالة الطقس غدا السبت في المحافظات، وجاءت النصائح كالتالي:

1- القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة، والبعد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار.

2- عدم ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربائية.

3- عدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أية أجهز كهربائية.