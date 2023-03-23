إعلان الطوارئ بسبب حالة الطقس في الإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة غدا

يشهد طقس الإسكندرية غدًا انخفاض درجات الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة رعدية، الأمر الذي تبعه إعلان حالة الطوارئ من شركة الصرف الصحي للتعامل مع أي طارئ.

انخفاض درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية غدا

وطبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن يشهد طقس الإسكندرية انخفاض درجات الحرارة غدا تتمثل في 22 الدرجة العظمى بالإضافة إلى 15 درجة مئوية للصغرى.

أمطار الإسكندرية غدا

فيما تشهد محافظة الإسكندرية مساء غد الجمعة الموافق 24 مارس 2023 أمطارا متوسطة الشدة على ان تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من (35-40كم /ساعة) وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر.

طوارئ مع طقس الإسكندرية غدًا

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 استعدادا لهطول الأمطار.

وعليه توقف الاجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.