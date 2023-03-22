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قصة مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في رمضان 2023

كتب:

هبة أمين
01:03 م | الأربعاء 22 مارس 2023
مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة

يترقب الجمهور قصة مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في رمضان 2023، الذي تعود أحداثه إلى بدايات القرن العشرين، وهو ما ظهر جليًا من خلال المقطع الدعائي للمسلسل المرتقب عرضه على شاشة قناة DMC، من حيث طبيعة الملابس والاكسسوارات الخاصة بأبطال العمل، وأماكن التصوير والديكور الخاص بها.

قصة مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في رمضان 2023

قصة مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في رمضان 2023، تتطرق إلى «طه» الذي يؤدي دوره أمير كرارة، ويعيش في السوق ويتعرض لمواقف صعبة تغير حياته وتجعله يدخل في صراع شرس مع تجار السوق، وتربطه علاقة حب بفتاة أجنبية تعمل في حياكة الملابس، تؤدي دورها مي عز الدين.

نقطة التحول في مسلسل سوق الكانتو

خلال أحداث المسلسل، يدخل «طه» أمير كرارة في مشاجرة عنيفة ويتعرض لعدد من الإصابات، الأمر الذي يترك أثرًا سيئًا داخله، ويتحول بعدها إلى فتوة وبلطجي يفرض الإتاوات على السوق، الأمر الذي يدخله في صراعات تترتب عليها مفاجآت كثيرة.

أبطال وصناع مسلسل سوق الكانتو

يشارك في بطولة مسلسل سوق الكانتو، أمير كرارة، ومي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، وعبدالعزيز مخيون، ومها نصار، ومحمود البزاوي،وثراء جبيل، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

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بقلم هبة أمين