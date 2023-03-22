تزداد معدلات البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في رمضان 2023، خاصة أنّ العمل الدرامي تُعرض أولى حلقاته غدا بعد فترة طويلة من التحضيرات.

القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في رمضان 2023

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة dmc، ومن المقرر عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT الرقمية، وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023، في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.