أمير كرارة عن مسلسل سوق الكانتو: فكرته تراودني منذ عامين

كشف النجم أمير كرارة، عن مراحل تحضيراته لمسلسله الجديد «سوق الكانتو»، المعروض في السباق الرمضاني الحالي، والذي يواصل تصوير مشاهده حاليا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

أمير كرارة يتحدث عن مسلسل سوق الكانتو

وقال أمير كرارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فكرة «سوق الكانتو» تراوده منذ عامين، وتحدث بشأنها مع المخرج حسين المنباوي، الذي تمنى العمل معه منذ فترة، بحسب قوله، مضيفا، «حسين المنباوي أحد أهم المخرجين على الساحة، وقلت له حينها نفسي أعمل حاجة شبه مسلسل بيكي بلايندرز بسبب شغفي بحقبة الثلاثينات».

وأضاف «تضاعف حماسي مع طرح فيلم كيرة والجن في السينمات، نظرا لتقارب مرحلته الزمنية مع مرحلة سوق الكانتو، مع اختلاف طبيعة موضوعهما والأحداث بشكل عام، وجاء النجاح الكبير للفيلم الذي أخرجه شريف عرفة، وقام ببطولته النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، ليُزيد من شغفي بتحقيق ما أتمناه على أرض الواقع.

أمير كرارة: سوق الكانتو مسلسل متكامل

وتابع أمير كرارة، «كنت أرغب في تقديم عملا مختلفا بعد تقديمي لمسلسلات الاختيار، ونسل الأغراب، والعائدون، خلال الأعوام الأخيرة، وانطلاقا مما سبق ذكره، وجدت ضالتي في سوق الكانتو، الذي أعتبره عملا متكاملا وبرة الصندوق مثلما نقول باللهجة الدارجة.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في بطولة مسلسل سوق الكانتو كل من مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، مها نصار، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون، ضياء عبدالخالق وكوكبة من النجوم.