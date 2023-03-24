«حياة كريمة» يهدي بائعة كشري مبلغا ماليا.. والسيدة: «ربنا يبارك في الرزق»

عرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، قصة سيدة تبيع كشري، والتي قالت إنها أرملة، ولديها 4 أبناء، وتعمل في هذه المهنة منذ عام، مضيفة: «الحمد لله بيطلع لي 40 جنيها في اليوم، وأعمل منذ الواحدة ظهرا وأعود في التاسعة مساءً».

وأكدت أم يوسف: «ربنا يبارك في الرزق طالما أنك تذكر الله في كل شيء فإن بعد الصبر جبر، وعندي رضا من الله، فهو يعطي كل شخص على قدر ما هو فيه، مضيفة، أنا عندي 42 سنة وشقيانة منذ 9 سنوات، وأتمنى أن أعيش مستورة».

75 جنيها مكسب أم يوسف

وأشارت السيدة إلى أن أكثر مرة باعت فيها كشري اليوم، وهي 50 علبة ومكسبي فيهم نحو 75 جنيها، ونفسي في تروسيكل أبيع به الكشري: «بداخلي خير كثير ونفسي أعمله، وخلال الحلقة أعطت طالب 100 جنيه بدلا من التي فقدها وكان سيدفعها للدرس».

30 ألف جنيه مكافأة مالية

وأهدى برنامج «حياة كريمة» ميدالية رمزية من حياة كريمة تعبيرا عن امتنانه للموقف الذي أقدمت عليه بمساعدة طالب فقد 100 جنيه ثمن الدرس الخصوص، وأهدى برنامج «حياة كريمة» مبلغ 30 ألف جنيه للضيفة لشراء تروسيكل.