محمد رمضان لـ«الوطن»: جعفر العمدة كان تحديا بسبب السن.. وأحببته بمجرد قراءة الورق

كشف النجم محمد رمضان أسباب تحمسه لمسلسله الجديد حضرة العمدة المعروض حالياً في السباق الرمضاني، والذي حازت حلقته الأولى على إعجاب الجمهور بمختلف الفئات والأعمار.

وقال محمد رمضان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شخصية جعفر العمدة ثرية دراميا ومختلفة تماما عن كل الشخصيات التى قدمها من قبل فى أعماله الفنية، مضيفا: أحببت الشخصية بمجرد قراءتها على الورق، ولكن أكثر ما استفزنى لتقديمها هو عامل السن، فجعفر يبلغ من العمر 58 عاما، أى أنه يكبرني بأكثر من عشرين عاما.

رمضان: جعفر العمدة يختلف في كل شيء عن عمري الحقيقي

وتابع: عمر الشخصية خلق تحديا كبيرا أمامي، لأني هنا، أقدم سنا لم أعشه من قبل، وهذا خلق نوعا من التحدي بداخلي، أن يصدقنى الجمهور ويتوحد مع الشخصية لأن هذا إن لم يحدث سيتحول الأمر إلى كوميديا، ولذلك قررت خوض التجربة، وعندى ثقة كبيرة فى نجاحها.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من زينة، إيمان العاصي، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.