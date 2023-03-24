القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023

حظيت الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، باهتمام وتفاعل عدد كبير من جماهير وعشاق المسلسلات الرمضانية، لذا باتت مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة، محل اهتمام وبحث الكثيرين، مِمَن يحرصون على متابعة سير الأحداث طوال فترة عرض المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

يُعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان عبر شبكة قنوات «DMC»، بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، وشهدت الحلقة الأولى، العديد من الأحداث المشوقة للجهور، التي دارت أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة

وتنقل شبكة قنوات «DMC»، أحداث مسلسل جعفر العمدة، يوميًا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة 10:15 مساءً، فضلا عن إمكانية مُشاهدته في الوقت المُناسب لكل واحدٍ منهم، إذ سيُعاد مرتين، بالإضافة إلى منصة «Watch IT».

وبخصوص مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، سيُعاد المرة الأولى عبر شبكة تليفزيون DMC، الساعة الخامسة صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحًا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة

يأتي تردد قناة «DMC»، الذي يبحث عنه الكثيرون بسبب نقلها الحصري لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، كالتالي:

- 12124

- الاستقطاب أفقي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، منة فضالي، هالة صدقي، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.