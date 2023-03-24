أحداث جعفر العمدة الحلقة 1.. اختطاف ابن محمد رمضان

شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 1 من بطولة الفنان محمد رمضان، سرعة في الأحداث، إذ فقد محمد رمضان نجله من الفنانة إيمان العاصي، بعد التعدي عليها من قبل بعض السيدات في الشارع، ولم تتعرف على هويتهن.

أحداث جعفر العمدة الحلقة 1

وأخذت والدة الفنانة منة فصالي، التي تجسد شخصية «نرجس»، خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة، ابنتها إلى دجال، للإنجاب من محمد رمضان، لأنه لا يريد الإنجاب بعد خطف ابنه الأول من مي كساب، وإجهاض زوجته الثانية إيمان العاصي، على يد بعض السيدات.

بينما ظهرت الفنانة هالة صدقي، التي تجسد شخصية والدة جعفر العمدة «محمد رمضان»، وهي تشاهد مباراة كرة قدم، حتى أتى أحد العمال لإبلاغها بما فعلته منة فضالي ووالدتها، لتذهب بعد ذلك إلى مي كساب وإيمان العاصي زوجتا محمد رمضان، لتحذيرهما من «نرجس» بعد لجوؤها إلى دجال.

ويظهر الفنان عصام السقا بشخصية «نعيم» وهو يتحدث مع محمد رمضان، في أمور العمل، ويطلب الأخير من شقيقه الجلوس في المنزل وترك أمور العمل له بطريقة ساخرة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، هالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، منة فضالي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.