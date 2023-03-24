أحداث الحلقة 1 من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يطلب الزواج من زينة

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان، الذي ينافس به طوال شهر رمضان الكريم، ويعرض يوميا عبر شاشة قناة «dmc»، وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة، تحكيم محمد رمضان في مشكلة وقعت بين شخصين، مثلما كان يفعل والده قبل وفاته.

بينما قابل محمد رمضان، الفنانة زينة لأول مرة، إذ أعجب بها، وطلبت منه سلفة 40 مليون جنيه، بسبب دخول والدها السجن، بعد أخذ قرض من أحد البنوك وتعثر في سداده، ووافق رمضان، لكن شرط عليها الزواج، ورفضت عرضه وذهبت.

بينما يظهر محمد رمضان ومي كساب، وهما في المقابر عند نجلهما الذي خطف بعد ولادته، وتطلب الأخيرة أن تنجب مرة أخرى، لكن رمضان يرفض تماما، بعد الذي حدث، في نجله الأول، الذي كان يدعى «عبد الجواد جعفر العمدة»، ثم يطلب من ربنا أن يسامحه لكذبه على زوجته وزعمه أن نجله توفى، ولكنه لم يتوفى.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، منة فضالي، هالة صدقي، ومنذر رياحنة، من تأليف وإخراج محمد سامي.