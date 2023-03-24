«يحيى» يجد رسالة غامضة بحقيبته في الحلقة الثانية من مسلسل يحيى وكنوز

التقى «يحيى» مع صديقه الجديد «مازن»، في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز المذاع عبر فضائية «dmc».

وتحدث «مازن» عن أنه لا يجيد لعب كرة القدم ولا يستطيع الجري واعترف ليحيى أنه يجيد عمل أشياء كثيرة ولكن في خياله فقط ويعتبر نفسه أحرف لاعب في العالم وأهم ممثل في الدنيا وسباح ماهر ولكن في عقله الباطن، وأنه يخاف يقترب من زملائه أو يلعب معه حتى لا يسخر منه.

يحيى يقتسم الساندوتشات مع مازن

واقتسم يحيى الساندوتشات مع مازن ليتفاجأ أثناء فتح حقيبته المدرسية بوجود رسالة مكتوب فيها «لازم ترجع تاني يا يحيى».

وفكر يحيى في احتمالات من يكونوا أرسلوا له هذه الرسائل، متوقعًا أن تكون شقيقته كنوز قد صدقت حينما أخبرته أن العالم القديم يرسل له رسائل ليعود مرة أخرى، وأنها قد تكون وضعت له الرسالة في حقيبته كـ مقلب أو أن والدته قد تكون وضعت له الورقة كاختبار، حيث نفت كنوز وضعها لأي رسالة داخل حقيبة يحيى.