عضو «كبار العلماء بالأزهر»: الإمام الشافعي كان جريء الرأي في الأمور الفقهية

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي حول ملحمة تاريخية ودينية عظيمة بطلها الإمام الشافعي الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 2 لمعرفة ما هو الجديد في سيناريو العمل.

دراسة القضايا الفقهية المستحدثة

وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن الإمام الشافعي، إنه استمر لمدة أربعين عاما يصلي صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء، وهو الأمر الذي يُثبت أنه كان يسهر طوال الليل في دراسة القضايا الفقهية المستحدثة على المسلمين ويجتهد اجتهادا كبيرا لكي يصل إلى الصواب في الرأي الصحيح، فضلا عن أنه كان جريء الرأي في الأمور الفقهية ولا يخاف من الحق مهما كلفه الأمر، وينطبق عليه حديث النبي محمد: «يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها».

الإمام الشافعي حرص على إدخال العديد من العلوم لمساعدة علم الحديث، إذ أدخل الشعر واللغة في علم الحديث وهو الأمر الذي لم يفعله أحد من العلماء قبله، فضلا عن أنه كان يحب المناظرات مع علماء المسلمين ليصل إلى أفضل رأي فقهي يُسهل على المسلمين أمور حياتهم: «الشافعي كان يسبق كل علماء المسلمين في عصره ويتميز عنهم وهذا الأمر دليل على أنه كان من سلالة النبي محمد، وكان يقول «ما جادلت عالما إلا وغلبته وما جادلت جاهلا إلا وغلبني».

شعر الإمام الشافعي

كان الإمام الشافعي شاعرا فصيحا لأنه ارتحل إلى البادية عندما كان صغيرا وتعلم الفصاحة من قبيلة «هذيل» التي تُعتبر من أفصح القبائل العربية قديما، فضلا عن أن شعره كان أغلبه يدعو الله من خلاله ويندم على فعل المعاصي والذنوب ولم يكن يَقصد منه الربح أو التقربَ إلى أصحاب المال أو السلطان: «الإمام الشافعي كان شاعرا عظيما ولا يزال هناك بعض الأبيات من الشعر تدرس للطلاب في الجامعات وغيره».