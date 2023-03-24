مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 2.. الإمام يساعد مصر في تجاوز المحنة

مسلسل رسالة الإمام الشافعي قدم في الحلقة الأولى التي عرضت منه ملحمة تاريخية ودينية عظيمة، بطلها الإمام الشافعي الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 2، لمعرفة ما هو الجديد في سيناريو العمل.

أحداث وقصة مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

الأولى من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، رصدت أحداث تاريخية مهمة، تعلقت أحداثها بالإمام الشافعي، ويعود وقتها إلى عام 800 ميلاديا، حينما تواجد الإمام الشافعي داخل المعتقل مكبلا بالسلاسل والقيود، بعد اتهامه بدعم الشيعة في اليمن، وهو ما ينتظر استكماله في مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 2.

وحكت أحد الحلقة 1 من مسلسل الإمام الشافعي أنه تم نقله إلى مدينة بغداد بالعراق مقر الخلافة العباسية آنذاك تحت حكم هارون الرشي، وكان خلال هذه الفترة في حبسه مع عدد من المعتقلين يحرص على تلاوة القران الكريم.

مسلسل خالد النبوي رسالة الإمام الشافعي

ثم انتقلت أحداث المسلسل بعد ذلك لعام 814 م والتي توجه فيها الإمام الشافعي «خالد النبوي» إلى مصر، وفي طريق سفره من بغداد إلى مصر تعرضت زوجته لأزمة صحية.

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي الجاري، عرضه بعدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان 2023 على مدار 50 عاما، ويأتي مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 2 بالجديد في قصة الإمام.

وتدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية وتعددية المذاهب.

ووسط هذه الأجواء وصل الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، إلى مصر ليساعدها بعلمه وخبراته في تجاوز المحنة، وذلك إضافة إلى استكشافه لحياته وماضيه.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي

ويعرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي طوال شهر رمضان عبر القنوات الآتية على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watchit

كما يعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى أنه يعرض على قناة حكايات Art الساعة 7:30، وأيضًا قناة المحور الساعة 11:20 مساءً.