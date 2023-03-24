مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 1.. أحداث تاريخية ملهمة تعود لعام 800 ميلادي

سردت الحلقة الأولى من مسلسل رسالة الإمام الشافعي أحداث تاريخية ملهمة تتعلق بالإمام الشافعي حيث تعود الأحداث لعام 800 ميلادي.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

في البداية ظهر الإمام الشافعي «خالد النبوي» وهو مقيد بسلاسل داخل المعتقل بعد أن جرى إلقاء القبض عليه ونقله مقيدا بالسلاسل الحديد إلى مدينة بغداد مقر الخلافة العباسية آن ذاك، وذلك بعد اتهامه بتهم مزورة تتضمن دعمه للشيعين المتمردين في اليمن، حينما كانت الخلافة في ذات الوقت تحت حكم هارون الرشيد.

وكان الإمام الشافعي خلال فترة حبسه مع عدد من المعتقلين يحرص على تلاوة القران الكريم.

ثم انتقلت أحداث المسلسل بعد ذلك لعام 814 م والتي توجه فيها الإمام الشافعي «خالد النبوي» إلى مصر وفي طريق سفره من بغداد إلى مصر تعرضت زوجته لأزمة صحية.

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي الجاري، عرضه بعدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان 2023 على مدار 50 عاما، وتحديدا أحداث نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري حيث كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة للاستحواذ على السلطة في ذات الفترة.

إضافة إلى ضغوط اقتصادية وتعددية مذهبية وفي ظل تلك الأجواء يصل الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، إلى مصر ليساعدها بعلمه وخبراته في تجاوز المحنة، وذلك إضافة إلى استكشافه لحياته وماضيه.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

ويعرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي طوال شهر رمضان عبر القنوات الآتية على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watchit

كما يعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى أنه يعرض على قناة حكايات Art الساعة 7:30، وأيضًا قناة المحور الساعة 11:20 مساءً.