يتطلع جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لمعرفة مواعید عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة، الذي بدأ تزامنا مع شهر رمضان المبارك حصريا.

مواعید عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة

وجاءت مواعید عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.