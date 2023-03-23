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ياسمين عبدالعزيز تكشف مواعيد عرض مسلسل ضرب نار والقنوات الناقلة

كتب:

ياسمين محمود
12:34 ص | الخميس 23 مارس 2023
ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، مواعيد عرض مسلسل ضرب نار، مع زوجها أحمد العوضي والقنوات الناقلة.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز البوستر الدعائي للمسلسل، الذي يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

تفاصيل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولتة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ويعرض حصريا عبر شبكة قنوات ON، والإعادة على قناة ON DRAMA، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم إيمان السيد، سهير المرشدي، وبدرية طلبة، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

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